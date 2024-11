Vero registra receita líquida de R$ 414 milhões no trimestre

Após captar 900 milhões de reais em debêntures, a Vero fechou o terceiro trimestre deste ano com Ebitda ajustado recorde de 223,5 milhões de reais, aumento de 11,4% em relação ao trimestre anterior e de 8,9% levando em consideração o mesmo período de 2023.

Nos meses de julho, agosto e setembro, a receita líquida chegou a 414,3 milhões de reais, um avanço de 2,1% em relação ao ano anterior. O lucro líquido também apresentou um salto, atingindo 8,3 milhões de reais, revertendo o prejuízo líquido registrado no mesmo trimestre do ano passado (- 6,8 milhões de reais). “Tivemos mais um trimestre forte, o melhor da companhia”, diz Fabiano Ferreira, CEO da Vero. “A maior parte das fusões não dá certo, mas a nossa com a AmericaNet, no fim do ano passado, deu. E essa é a prova”.

A expansão para as capitais por meio da rede neutra foi uma das razões por trás do crescimento. “Acreditamos que, além do sucesso do processo de integração, a combinação de crescimento orgânico nas cidades atuais, lançamento de novas cidades, novos negócios e melhora da jornada do cliente é que gera resultados tão expressivos”, acrescenta Ferreira.

Captação de R$ 900 milhões em debêntures

Em outubro, a Vero anunciou a captação de 900 milhões de reais em debêntures. O valor será investido na expansão da infraestrutura de rede nas 420 cidades onde a companhia está presente, além da possibilidade de lançamento em novos municípios nos próximos anos. Parte do valor captado será destinado para o alongamento da dívida e o restante será usado para seguir impulsionando o crescimento do negócio. Com o movimento, a empresa deve alongar o prazo médio da sua dívida de 4,1 anos para 4,9 anos.