Vendas do varejo devem se manter estáveis no primeiro semestre, diz estudo

O varejo deve registrar estabilidade nas vendas nos primeiros seis meses de 2024 ante o mesmo período do ano anterior. Espera-se uma variação positiva de apenas 0,53% no primeiro semestre, segundo uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração (FIA) em parceria com o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar). Analisando apenas o segundo trimestre do ano, iniciado neste mês de abril, deve haver um leve recuo de 0,51% nas vendas do varejo.

Incluindo bens e serviços a fim de analisar a disposição dos consumidores para as compras em geral, as entidades apontam que, entre 38 segmentos, as vendas de 24 devem recuar no segundo trimestre, enquanto de outros dez, crescer, e dos quatro remanescentes, ficar em estabilidade. “Em quase todas as categorias, os movimentos ascendentes ou descendentes são discretos. Espera-se uma recuperação motivada pelo crescimento da massa real de pagamentos, porém essa tendência ainda é muito tímida”, diz Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar e professor da FIA.

