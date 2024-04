Governo parece dividido e sem forças para nortear economia, diz Aod Cunha

VEJA Mercado | 19 de abril de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira, 19. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou em evento no Rio que não há razões para reajustar os preços da gasolina neste momento. Ele disse que a empresa monitora o cenário internacional e que o preço do petróleo não indica nenhuma mudança nos preços. A Petrobras não mexe nos preços há seis meses. A cotação do petróleo tipo brent tem valorização de 20% apenas em 2024, negociada na casa dos 88 dólares por barril. O dólar sobe 8% no mesmo período, na casa dos 5,25 reais. A Abicom estima que a gasolina está quase 25% defasada em relação à paridade internacional, o equivalente a 80 centavos por litro de combustível. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou mais uma vez em coletiva ontem que passou a duvidar do processo de desinflação global e que, dependendo do caminho, teremos uma reação na política monetária brasileira. A Petz anunciou um memorando de intenções para um acordo de fusão com a Cobasi. Diego Gimenes entrevista Aod Cunha, economista e conselheiro de empresas. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

