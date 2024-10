Agenda de cortes de gastos exige medidas impopulares, diz Marcelo Bolzan

VEJA Mercado | 15 de outubro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 15. A prévia do PIB revelou que os economistas estavam errados e que o ritmo de crescimento da economia brasileira não deve desacelerar como o esperado. A expectativa era que o Ibc-Br, índice publicado mensalmente pelo Banco Central, registrasse estabilidade em agosto na comparação com julho, mas a prévia do PIB mostrou avanço de 0,23% no período. O dado reforça a tendência de um crescimento maior da economia. O ministro Fernando Haddad afirmou em evento do banco Itaú que o ministério da Fazenda pode revisar novamente as projeções para 2024. O problema é que a tendência pode desencadear uma nova piora nas projeções de inflação do país.

Nos mercados, o Ibovespa e o dólar deram uma pausa na penúria dos últimos dias. A bolsa subiu e a moeda americana caiu diante da expectativa de cortes de gastos nos próximos meses. A agência Reuters afirma que o governo deve priorizar essa agenda em relação à reforma tributária da renda e deve lançar um pacote de revisão de despesas logo depois das eleições municipais. Diego Gimenes entrevista Marcelo Bolzan, estrategista e sócio da The Hill Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF