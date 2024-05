Governo já precisa rediscutir arcabouço fiscal, diz Jeferson Bittencourt

VEJA Mercado | 23 de maio de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 23. Os ministérios da Fazenda e Planejamento pioraram a projeção de rombo das contas públicas em 2024. A previsão de déficit passou de 9,3 bilhões de reais para 14,5 bilhões de reais. Novas despesas relacionadas à recriação do DPVT e à reconstrução do Rio Grande do Sul pioraram as estimativas. As cifras ainda estão dentro da meta do arcabouço fiscal, que permite um déficit de até 0,25% do PIB. O ministro Fernando Haddad e o deputado Kim Kataguiri discutiram na Câmara sobre a possível taxação das encomendas internacionais de até 50 dólares.

Nos Estados Unidos, a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, foi mais dura do que o esperado. Alguns diretores cogitam até mesmo aumentar os juros americanos este ano — movimento que não estava no radar do mercado. As bolsas caíram mundo afora e o dólar subiu. Diego Gimenes entrevista Jeferson Bittencourt, economista da ASA Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 10h.

