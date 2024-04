VEJA Mercado entrevista o economista Nelson Marconi, da FGV, às 10h

VEJA Mercado | 26 de abril de 2024.

A Petrobras aprovou em assembleia o pagamento de 50% dos dividendos do quatro trimestre de 2023 que tinha sido retidos pela estatal em uma reserva. O valor equivale a 22 bilhões de reais que serão distribuídos aos acionistas. A União terá direito a uma fatia de 9 bilhões de reais. As ações da Petrobras voltaram a subir a e fecharam o pregão de ontem em alta de 2%. Já as ações da Vale caíram 2% depois de a mineradora reportar um lucro líquido 13% menor em relação ao primeiro trimestre de 2023. A alta de custos também decepcionou alguns analistas. A primeira leitura do resultado do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos foi menor do que o mercado — crescimento de 1,6% contra previsão de 2,4%. Novos dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos esquentam o debate sobre os cortes de juros. Diego entrevista Nelson Marconi, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). José Roberto Caetano, redator-chefe de VEJA, também participa do programa para falar sobre o lançamento de VEJA Negócios. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

