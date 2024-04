É quase consenso que o Copom vai surpreender em maio, diz Antonio Samad

VEJA Mercado | 18 de abril de 2024.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou em evento da XP em Washington que “o cenário de incertezas começa a afetar mais fortemente variáveis importantes”. O chefe do BC disse que as mudanças de expectativas sobre a área fiscal podem dificultar a política monetária e que caso haja perda de credibilidade sobre a âncora fiscal, o efeito é que “fica mais caro do lado monetário”. Um corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic em maio está contratado, mas alas do mercado temem por uma surpresa e um corte de menor magnitude nesta reunião. O Ibovespa caiu pela sexta sessão consecutiva e o dólar teve leve queda de 0,5%, cotado a 5,24 reais. As ações da mineradora Vale subiram depois de o relatório trimestral de produção e vendas da companhia agradar analistas de mercado. Diego Gimenes entrevista Antonio Samad Jr., CEO da Axia Investing e da TC Star Desk. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

