Varejo registra queda de 2,5% em março, aponta Índice Stone

As vendas no varejo caíram 2,5% em março deste ano, quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Já no comparativo com o mês imediatamente anterior, fevereiro, a queda no volume foi de 0,2%. Os dados estão presente na 15ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone Varejo. “Os resultados desse mês nos mostram que, embora o resultado no comparativo com o ano passado seja negativo, quando olhamos para a evolução entre meses do primeiro trimestre de 2024, nota-se continuada tendência de melhora”, diz Matheus Cavello, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, responsável pelo levantamento.

Na análise por segmentos, o relatório indicou que cinco deles registraram uma queda anual significativa, com o setor de livros e jornais, revistas e papelaria liderando as estatísticas, com uma baixa de 13,2%, seguido por material de construção (12%), tecidos, vestuário e calçados (4,5%), móveis e eletrodomésticos (4,0%) e artigos farmacêuticos (0,8%). Apenas um segmento apresentou alta, o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com 0,7%.

Apenas cinco estados se destacam com resultados positivos no mês, no comparativo ano contra ano: Ceará (8%), Amazonas (5,4%) e Roraima (5,1%), nas regiões Norte e Nordeste, e Mato Grosso do Sul (1,6%) e Mato Grosso (0,9%), na região Centro-oeste do país. Com relação às quedas, outros seis estados apresentaram baixas no mês. Os destaques negativos nas regiões Norte e Nordeste foram: Alagoas (14,9%), Piauí (5%) e Paraíba (4,4%). Nas regiões Centro Oeste, Sudeste e Sul foram: Espírito Santo (4,6%), Rio de Janeiro (2,9%) e Minas Gerais (2,2%).