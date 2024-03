Vale estende mandato de Bartolomeo e vai decidir CEO por lista tríplice

Em uma arrastada reunião no conselho de administração da Vale, os executivos decidiram pela abertura de um processo seletivo e a consolidação de uma lista tríplice a partir de um processo de uma consultoria contratada para indicar nomes à presidência da empresa. O conselho também decidiu estender o contrato do atual presidente, Eduardo Bartolomeo, até dezembro — o mandato se acabaria em maio. O Radar Econômico apurou que o atual mandatário não deve estar na lista.

Como a coluna adiantou na quarta-feira 6, os nomes de Sergio Rial, ex-presidente da Americanas e do Santander; de Walter Schalka, de saída da Suzano; e de CFO da Vale, Gustavo Pimenta, surgem como possíveis nomes para suceder Bartolomeo no comando empresa. A contratação de uma consultoria para elencar os nomes deve acontecer ao fim de junho, que deve entregar a lista de três nomes ao fim de setembro. A escolha do CEO aconteceria em outubro para que, ao fim do mandato de Bartolomeo, tome posse. Procurada, a Vale não quis se manifestar.