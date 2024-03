Vale cogita nome de Sergio Rial, ex-Americanas, para o comando da empresa

Fora do mercado desde que tornou público o descalabro das contas da Americanas, em janeiro de 2023, o executivo Sergio Rial passou a ser cotado como um dos membros de uma lista tríplice desenvolvida dentro da Vale para suceder Eduardo Bartolomeo no comando da mineradora. Em meio ao imbróglio insistente envolvendo a presidência da empresa, ele se juntaria aos nomes de Walter Schalka, de saída da presidência da Suzano, e do atual CFO da Vale, Gustavo Pimenta, como possíveis nomes para suceder Bartolomeo no comando empresa. Com o movimento, a Vale espera afastar a narrativa de influência política dentro da empresa.