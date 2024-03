Nome de Schalka, da Suzano, surge como alternativa na Vale

De saída da presidência da fabricante de papel e celulose Suzano, Walter Schalka passou a ser tratado como um possível nome a suceder Eduardo Bartolomeo no comando da Vale. O executivo surgiu nas discussões internas e já foi sondado por empresas contratadas pela Vale para monitorar a sucessão do atual presidente no cargo. Com o movimento, a Vale espera afastar a narrativa de influência política dentro da empresa. A ideia é apresentar uma lista tríplice de executivos de mercado para a sucessão de Bartolomeo, caso ele não consiga se manter no cargo. Procurado pelo Radar Econômico, Walter Schalka não quis comentar.