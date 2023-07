Vale é pressionada pela China e analistas apontam outros caminhos

A mineradora Vale divulgou seus números de produção e vendas do segundo trimestre — considerados uma prévia do balanço para esse período. A empresa produziu pouco mais de 78 milhões de toneladas métricas de minério de ferro entre abril e junho deste ano, um incremento de 6% em relação ao mesmo período de 2022. Já as vendas de pelotas de minério de ferro recuaram 0,5% ano a ano, mas as vendas de finos subiram 0,9% na mesma base. Os preços caíram 13% nesse período. O ritmo menor de crescimento da economia chinesa pressionou os preços da commodity e também o valor das ações da Vale, mas alguns analistas defendem o operacional da empresa.

“É inegável que a derrocada do preço das ações da Vale também ocorre pelas questões que envolvem a China. Para nós, especialmente com relação ao mercado imobiliário chinês, o investidor terá que se contentar com crescimentos menores daqui em diante”, avaliam os analistas da Genial Investimentos em relatório enviado a clientes. “Acreditamos que um crescimento mais arrefecido do setor será o ‘novo normal’, de forma que as ações das mineradoras não podem ficar tão mercê do fluxo de notícias ligado a esse segmento específico da economia chinesa, sendo que há outras dinâmicas positivas, muitas vezes ligadas ao micro e não ao macro”, concluem. No acumulado do ano, as ações da Vale têm desvalorização de 22%.

