Uso de cartão fidelidade separa jovens de mais velhos, indica estudo

Consumidores com menos de 35 anos de idade tendem a ver cartões de fidelidade para redes atacadistas com menor atratividade em relação a pessoas mais velhas. Em estudo realizado pela NielsenIQ, em parceria com a administradora de cartões de crédito DM, apenas 12,4% dos usuários desses cartões têm até 35 anos. Já no caso de clientes que têm entre 36 e 50 anos de idade, 42% fazem uso de cartões de marca própria de atacadistas. O levantamento foi realizado em cerca de 4 mil lares de consumidores nas regiões Sudeste e Sul do país.

Quanto às finanças dos frequentadores dos atacadistas, a pesquisa aponta que aqueles que não usam cartão de fidelidade concentram 50% de seus gastos com esses estabelecimentos. No caso de clientes adeptos dos cartões, a concentração do gasto doméstico em produtos de atacado chega a 70%. Nesse sentido, também se destaca o caso da bandeira DM Mastercard, que contratou o estudo. Usuários dos cartões DM gastam 141% a mais com compras de alimentos do que os demais consumidores, além de possuírem uma frequência 83% maior em suas idas a supermercados e atacadistas.

