Última empresa de Eike acusa companhia de tentar provocar sua falência

A construtora naval OSX, a última das empresas do ex-bilionário Eike Batista, entrou com um segundo pedido de recuperação judicial. Internamente, a OSX acusa a Prumo Logística, dona do Porto do Açu, de estimular a falência da companhia com a intenção de tomar as suas operações.

A briga nos tribunais promete. A OSX afirma que suas dívidas são decorrentes de uma antiga operação entre o grupo de Eike e a própria Porto do Açu. Já a Prumo entrou com um pedido de cobrança de uma suposta dívida de 403 milhões de reais.