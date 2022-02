Ucrânia sofreu um ciberataque horas antes da invasão russa, diz Symantec

A empresa de segurança cibernética Symantec diz que um malware destrutivo foi implantado contra alvos na Ucrânia e outros países da região horas antes da invasão russa nesta quinta-feira, 24. Os ataques teriam acontecido contra organizações do sistema financeiro, de defesa, aviação e serviços de tecnologia da informação. A Symantec, uma divisão da empresa americana Broadcom Software, também diz que encontrou evidências de ataque a uma organização na Lituânia. Em seu blog, a empresa informa ainda que há indícios de que os ataques estavam em preparação desde novembro de 2021, quando se observaram as primeiras atividades maliciosas, como roubo de credenciais.

