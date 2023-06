Três em cada quatro pessoas optam por combo de banco digital e tradicional

Cerca de 73% dos clientes do setor bancário brasileiro têm contas abertas tanto em bancos digitais quanto tradicionais, ou seja, praticamente três a cada quatro pessoas. A porcentagem de usuários que contratavam serviços apenas de bancos considerados tradicionais — como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e Banco do Brasil — caiu de 55% em 2019 para apenas 13,7% em 2022. Assim, pela primeira vez, esse segmento de consumidores se tornou equivalente ao que utiliza apenas bancos digitais — atualmente em 13,5%. Os dados são de uma pesquisa da Math Group, consultoria de marketing e tecnologia.

Também é apontado pelo levantamento que a média de contas bancárias por brasileiro era de 3,5 contas em dezembro de 2020, número que saltou para 5,4 contas no mesmo período de 2022. A maior facilidade para abrir uma conta bancária e a crescente oferta de serviços financeiros por instituições não financeiras são apontados como os principais motivadores da tendência. O Math Group frisa que, no que diz respeito à oposição entre antigas financeiras e as completamente voltadas ao digital, quatro das cinco instituições preferidas dos consumidores ainda são do primeiro grupo, com apenas o digital Nubank como exceção.

