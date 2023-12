TCU fiscaliza apagão de dados públicos que preocupa setores

Alvo recente de uma fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), o apagão de informações de órgãos públicos na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (Inde) preocupa também empresas que atuam no setor de geoinformação, as quais, dentre os serviços prestados, realizam o acompanhamento de áreas sob risco de crimes ambientais e desastres naturais.

No levantamento feito recentemente pelo ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, ficou explícito que poucos órgãos e entidades federais têm divulgado e compartilhado seus respectivos dados geoespaciais com a Inde. “Sem essa atualização, toda a análise geográfica feita com base em dados públicos fica profundamente comprometida e prejudica a prevenção de crimes ambientais, bem como a análise de impacto dos fenômenos climáticos sobre o território brasileiro”, destaca Luiz Ugeda, CEO da Geocracia, startup que atua no setor, utilizando mais de 200 fontes de dados provenientes da União em temas de Minas e Energia, Logística, Infraestrutura, Fundiária, Ambiental e Política.

Dentre os órgãos responsáveis pela alimentação dos dados à Inde estão o Exército, Força Aérea Brasileira, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).