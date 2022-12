Tarifas da Sabesp podem ter reajuste extraordinário; mercado se anima

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) deu início a uma consulta pública a respeito de um reajuste extraordinário de 6,37% nas tarifas da Sabesp no estado a partir de fevereiro. A audiência deve ocorrer em 5 de janeiro. Uma análise feita pelo órgão mostra que a estatal faz jus à recomposição de um equilíbrio econômico-financeiro extraordinário a ser aplicado em fevereiro. Além desse possível aumento extraordinário nas contas de água e esgoto, o reajuste anual nas tarifas da Sabesp acontecerá no mês de abril. Para os analistas do Credit Suisse, a consulta pública é positiva porque um eventual reajuste compensaria parte dos prejuízos relacionados à pandemia de Covid-19 e a impactos tributários de Pis e Cofins. Os percentuais podem mudar durante a consulta pública e a audiência final marcada para o próximo dia 5. Na bolsa de valores, a reação é positiva. Por volta das 13h30, os papéis da Sabesp sobem 4% e lideram os ganhos entre as empresas do índice Ibovespa.

