Tarcísio se inspira em projeto de NY para revitalizar centro de São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reúne com representantes da Related, uma grande companhia imobiliária americana, nesta sexta-feira, 12, como parte de sua viagem oficial à Nova York. Participantes da reunião relataram à coluna que a atenção do governador está voltada ao projeto Hudson Yards, com o qual a Related contribuiu para recondicionar uma área degradada da cidade. Tarcísio teria sinalizado na reunião que encara o projeto como uma inspiração do que pode ser feito para revitalizar o centro da cidade de São Paulo.

O projeto Hudson Yards é considerado um dos maiores empreendimentos imobiliários dos Estados Unidos, com 28 acres em área e custando cerca de 25 bilhões de dólares. O financiamento combinou a alocação de recursos públicos e privados. Diferentes estruturas urbanísticas compõem a região no West Side de Manhattan, incluindo edifícios comerciais e residenciais, um parque público e instalações culturais. O Radar Econômico deu detalhes da agenda de Tarcísio em Nova York, onde uma projeção de 180 bilhões de reais em investimento através de concessões, desestatizações e parcerias no estado de São Paulo.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Siga