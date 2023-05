Tarcísio embarca para NY para agendas com fundos bilionários

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), parte na noite desta terça, 9, para a terceira missão internacional no posto. Até a próxima sexta, o governador cumpre uma série de agendas em Nova York com banqueiros e executivos dos maiores grupos de investimento do mundo. Sob os holofotes do roadshow, está uma carteira de projetos de concessões, desestatizações e parcerias que projetam cerca de de 180 bilhões de reais em investimentos privados.

O primeiro compromisso de Tarcísio será na conferência do Itaú BBA. Na sequência do dia, Tarcísio almoça com executivos do Bank of America, a segunda maior holding bancária dos EUA, e prossegue com reuniões com líderes dos grupos privados Blackrock — como adiantou a edição impressa do Radar Econômico — e Pátria, além do fundo soberano do governo de Singapura. Na quinta, o governador se reúne com o fundo australiano Macquarie.

Siga o Radar Econômico no Twitter