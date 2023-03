Tarcísio leva ‘tropa de choque’ para almoço organizado por Doria

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reúne-se com cerca de 500 empresários em almoço realizado pelo Lide, grupo empresarial fundado pelo ex-governador João Doria, na segunda-feira, 13, em São Paulo. Em pauta, os planos econômicos do Estado. Para o encontro, ele mobilizou a ‘tropa de choque’ do governo do Estado: Arthur Lima, secretário da Casa Civil; Jorge Luiz Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico; Gilberto Nascimento Junior, secretário de Desenvolvimento Social; Lucas Ferraz, secretário de Negócios Internacionais; Samuel Kinoshita, secretário da Fazenda e Planejamento; Marcelo Cardinale Branco, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Marco Antonio Assalve, secretário dos Transportes Metropolitanos; Marcos Penido, secretário-executivo de Governo e Relações Institucionais; e Natália Resende de Andrade Ávila, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Outros secretários devem confirmar participação na próxima semana. Trata-se do primeiro grande encontro de Tarcísio com a maior fatia do setor produtivo baseado em São Paulo, e também do Brasil.

