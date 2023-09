Tarcísio amplia diálogo com prefeitos por privatização da Sabesp

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem ampliado o corpo a corpo junto a prefeitos do estado para expor os benefícios da privatização da empresa de saneamento Sabesp, uma de suas promessas de campanha. Freitas prega a antecipação da universalização dos serviços de água e esgoto no estado de 2033 para 2029. Há até prefeito do PT que foi convencido.