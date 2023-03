Supersalários para militares em SC entram na mira de deputados

O polêmico aumento nas gratificações a oficiais e praças que estão à disposição do governador bolsonarista Jorginho Mello, como publicado pelo Radar Econômico, já começou a ser bombardeado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A benesse que eleva em cinco vezes o valor atual dos que estão na Casa Militar do governo faz parte da reforma administrativa do político catarinense, mas uma emenda parlamentar protocolada nesta quarta-feira, 22, promete acabar com a proposta.

Apresentada pelo deputado Fabiano da Luz (PT), a medida suprime o artigo 47 da reforma que trata sobre o aumento. Antes, os praças que estavam na pasta recebiam gratificação de 7% do subsídio de um coronel, enquanto oficiais recebiam 10% do subsídio de um coronel. Agora, com a reforma, ambos vão receber 50% do seu próprio subsídio. Isso fará com que os valores passem de 3,3 mil reais para 16,5 mil reais — com salário de 33 mil reais, um coronel poderá ganhar mais que o governador. Hoje, o estado tem 9.614 policiais na ativa, sendo que 7 mil ganham menos de dois dígitos.

