Governador de SC quintuplica gratificação de militares à sua disposição

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), deu um aumento generoso para os militares que trabalham em sua assessoria pessoal. No caso dos coronéis, a gratificação para servir na Casa Militar quintuplicou, passando de 3,3 mil reais para 16,5 mil reais. Isso sem contar o salário regular de mais de 33 mil reais. Com a reposição, o salário total dos altos oficiais à disposição do governador chegará a quase 50 mil reais mensais. O aumento consta em uma Medida Provisória editada pelo chefe do Executivo catarinense nesta semana e publicada no Diário Oficial.

Segundo o texto, a gratificação da Casa Miltar passa a ser de metade do salário habitual dos agentes. Os maiores beneficiados são os oficiais, que já possuem salários mais polpudos. Até a última semana, as gratificações para servir diretamente ao governador eram fixas em 2,2 mil reais para praças e 3,3 mil reais para oficiais. Enquanto isso, os soldados que oferecem segurança nas ruas não receberam qualquer tipo de aumento.

Siga o Radar Econômico no Twitter