Sudeste lidera buscas por viagens no terceiro trimestre de 2023

A região Sudeste concentrou 32% das buscas por viagens na plataforma ViajaNet no terceiro trimestre de 2023, mais do que o dobro da região Nordeste, segunda colocada, que teve 13% das buscas. Os destinos mais populares no período foram as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, com 19% e 8% das buscas, respectivamente, seguidas de Brasília e Recife, cada uma com 4%.

Para quem teve como destino o exterior, a América do Sul e os Estados Unidos foram as regiões preferidas. As cidades mais procuradas fora do Brasil no terceiro trimestre foram Santiago, Buenos Aires, Nova Yorque, Miami e Lisboa, cada uma com 2% das buscas na plataforma. Fundada em 2009, a ViajaNet foi adquirida pelo Grupo Decolar, líder do setor, em 2022.

Siga o Radar Econômico no Twitter