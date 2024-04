Subsidiária do Itaú aponta que 20% dos clientes usa Pix para pagar dívidas

Praticamente 20% dos inadimplentes que renegociam suas dívidas através da Recovery, plataforma de recuperação de crédito do banco Itaú, escolhem o Pix como meio de pagamento para quitar os valores devidos, seja a quitação à vista ou parcelada. A modalidade começou a ser oferecida pela empresa em setembro de 2022, há cerca de um ano e meio, e pode ser utilizada independente do valor da dívida. “O percentual se estabilizou no final de 2023 e queremos incentivar ainda mais o uso do Pix para trazer mais agilidade, segurança e facilidade no processo de renegociação”, diz Camila Flaquer, diretora de cobrança digital da companhia. A faixa etária mais adepta ao uso do Pix é a dos inadimplentes com idade entre 31 e 55 anos, que representa quase 70% das dívidas pagas com esse meio. Atualmente, a Recovery tem mais de 150 bilhões de reais em créditos de dívida sob gestão, além de 35 milhões de clientes com dívidas ativas.

