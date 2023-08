Site de emprego lança inteligência artificial para selecionar candidatos

A plataforma de recrutamento Vagas agora conta com uma inteligência artificial que seleciona candidatos a anúncios de emprego. A tecnologia, lançada nesta quarta-feira, 2, é a primeira do tipo no mercado brasileiro e se concentra no auxílio a pequenas e médias empresas. A ferramenta formula uma lista com até 10 profissionais que julga serem os mais capacitados para a vaga anunciada na plataforma. Essa triagem inicial leva até 72 horas e promete agilizar os processos seletivos, que podem ser encurtados de 45 dias — a média de duração atual — para menos de uma semana, segundo a companhia.

