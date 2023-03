Sindicato contesta reeleições sucessivas de presidente da Firjan

O presidente do Sindicato da Indústria de Material Plastico do Estado do Rio de Janeiro (Sindplast), Gladstone Santos Júnior, ingressou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-1) contra o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, contestando as reiteradas eleições do mandatário da entidade que representa o setor industrial do estado. O sindicato alega que Vieira foi eleito pela primeira vez em 1995, para um mandato de três anos, “tendo se reelegido em mais sete eleições após esta primeira”.

O Sindplast argumenta ainda que em 2015 o estatuto da Firjan foi alterado limitando que o mesmo presidente pudesse exercer apenas dois mandatos a frente da federação e que o presidente convocou uma assembleia extraordinária em dezembro de 2019 para decidir que o estatuto não se aplicava para o mandato que ele estava exercendo quando o estatuto de 2015 foi aprovado. Em resposta, a Firjan argumenta que nenhuma impugnação foi protocolada contra a candidatura à reeleição do atual presidente da federação — nem pelo Sindplast, nem por qualquer outro sindicato.

