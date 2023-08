Simplificação de impostos deve atrair mais chinesas, diz CEO da BYD

O setor industrial é um dos que mais celebram o avanço da reforma tributária no Congresso Nacional, uma vez que, na prática, atividades do tipo tendem a ser amplamente desoneradas pela proposta. Atingindo todos os setores da economia, também há o ponto da simplificação profunda no pagamento de impostos, exaltada por Tyler Li, CEO da montadora BYD no Brasil. Em entrevista ao Radar Econômico, o executivo chinês afirma que a reforma é benéfica ao setor e deve atrair mais investimentos e empresas estrangeiras ao país, inclusive outras chinesas. “Moro no Brasil há dez anos, sei o quão complexo é o sistema tributário brasileiro”, diz ao pontuar que os impostos do país são pouco críveis para agentes econômicos do exterior.

