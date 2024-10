Shopee identifica que consumidores estão mais confiantes e otimistas

O Índice de Confiança do Consumidor Shopee (ICC – Shopee) registrou um crescimento de 4 pontos entre os meses de julho e agosto de 2024. A pesquisa mensal da varejista asiática atingiu 118 pontos em agosto deste ano. A confiança mais elevada foi influenciada por um otimismo maior dos consumidores que possuem uma faixa de renda entre 2.100 e 4.800 reais e entre 4.800 e 9.600 reais. Todas as faixas etárias de idade tiveram variação positiva no mês e, em geral, os homens estão mais otimistas que as mulheres. Na divisão por regiões, os consumidores da região Sul são os mais otimistas e atingiram a classificação de 123 pontos no levantamento online e aplicado em todos os estados do país para medir a segurança dos consumidores que compram virtualmente.