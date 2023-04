Shein e Shopee entram na mira de Lula, que pode beneficiar a Renner

VEJA Mercado em vídeo | 12 de abril.

As gigantes asiáticas Shein e Shopee entraram na mira do governo Lula em uma decisão que pode beneficiar a Renner. A Receita Federal anunciou o fim da isenção da tributação de encomendas estrangeiras de até 50 dólares. A decisão faz parte de um pacote do governo federal que tem como objetivo aumentar a arrecadação e zerar o déficit fiscal do país. A nova tributação sobre as varejistas asiáticas e a reação das empresas brasileiras na bolsa são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 12.

