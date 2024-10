Setembro registrou mais de R$ 170 mi em tentativas de fraude no e-commerce

Segundo a ClearSale, companhia de inteligência de dados e soluções antifraude em diversos segmentos, as compras virtuais no mês de setembro registraram 156,6 mil tentativas de fraude. Em valores, o prejuízo poderia ter sido de 173,4 milhões de reais, redução de 14,8% em comparação com o mesmo período em 2023. Já o valor do ticket médio dos pedidos fraudulentos foi de 1 101 reais, aumento de 15,1% na comparação com o ano passado. O estudo analisou pelo menos 14,4 milhões de compras, no intervalo entre 1° e 30 de setembro.

No ranking das categorias com mais tentativas de fraude no mês, eletrônicos aparecem em primeiro lugar (4,2%), com ticket médio de 1 977 reais, seguidos por games (4,1%), com 1 605 reais, celulares (3,8%), com 2 849 reais, informática (2,9%), com 2 648 reais, e eletrodomésticos (1,7%), com 2 477 reais. Para o levantamento, a companhia considerou apenas pagamentos via cartão de crédito no setor de e-commerce. São consideradas tentativas de fraude todas as transações que foram classificadas como suspeitas ou confirmadas.