Serasa Experian registra alta de 22,8% em pedidos de recuperação judicial

Atualizado em 24 out 2022, 16h17 - Publicado em 24 out 2022, 16h33

Por Victor Irajá Atualizado em 24 out 2022, 16h17 - Publicado em 24 out 2022, 16h33

Em setembro, os dados do Indicador de Falências e Recuperação Judicial da Serasa Experian registraram um crescimento de 22,8% nos pedidos em comparação com o mesmo período do ano anterior – 70 ante 57 solicitações em 2021. Ainda assim, de acordo com o economista da Serasa Experian Luiz Rabi, é preciso analisar os dados com cautela. “A alta não indica uma piora econômica, pois ela acontece em função de uma base fraca de comparação, já que em setembro de 2021 o índice teve uma quantidade atipicamente baixa de pedidos”, afirma. Enquanto a média mensal no ano passado era de 74 solicitações, o mês de setembro registrou quantidade 23% menor que essa média.

A análise por setor registrou alta para todos os segmentos, exceto o de Indústria que, na relação ano a ano, foi de dez para seis pedidos. Os empreendimentos da área de serviços lideraram, com 36 solicitações. Segundo a Serasa Experian, os dados gerais do mês de análise, de 70 pedidos, não são alarmantes por estarem muito próximos da média mensal deste ano, que é de 66 pedidos.

