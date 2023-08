“Separação elétrica” causou apagão, diz ONS

O Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS) divulgou mais detalhes sobre o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na manhã desta terça-feira, 15 — ainda, porém, de forma lacônica. Numa atualização de 11h07, o ONS afirma que “houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões”. Ainda segundo o órgão, a interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência.

De acordo com o ONS, a recomposição já foi iniciada em todas as regiões e estão concluídas nas regiões Sul e Sudeste. Às 10h45 estavam recompostos 30% da carga da região Norte e 73% da região Nordeste e a recomposição da energia no Sul e Sudeste estavam concluídas.