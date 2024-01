Segurança jurídica é a chave para destravar investimentos, diz Doria

O ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Doria, ressaltou a importância da segurança jurídica para destravar os investimentos de longo prazo no país. “Temos boas perspectivas e bons resultados. No último ano, o Brasil superou as expectativas, mas é necessário que haja segurança jurídica”.

Segundo Doria, esses dois pontos se sustentam no executivo e legislativo. “Os Investidores internacionais suportam tudo: instabilidade política, movimentos mais a esquerda, mais a direita, problemas climáticos. Mas não há investidor em longo prazo que suporte sem a certeza de que as regras sejam mantidas e que as novas regras, que venham mutilar as anteriores, sejam igualmente respeitadas”. Segundo o ex-governador, o legislativo e o judiciário brasileiro têm um papel chave para garantir essa estabilidade e, com isso, criar um ambiente melhor para os negócios no Brasil.