Seguradoras contrataram R$ 2,6 bilhões de resseguros em julho

As seguradoras brasileiras contrataram, em julho, o equivalente a 2,61 bilhões de reais em resseguros, como instrumento de proteção às suas operações, avanço de 26,8% nos últimos 12 meses. Já no somatório de 2024, o valor foi de 16 bilhões de reais, variação positiva de 6,8%, frente ao mesmo período de 2023. A razão destes resultados foi, principalmente, por causa do desempenho das linhas de negócio Patrimonial e Petróleo.

A taxa de sinistralidade, por sua vez, foi de 45,2% em julho, avanço interanual de 9,6 pontos percentuais (p.p.), em decorrência, sobretudo, do aumento de 45 p.p. nos sinistros ocorridos no segmento Corporativo de Danos e Responsabilidades. Apesar desta elevação, a terceira consecutiva, a sinistralidade de janeiro a julho (7M24) foi de 44,1% permanecendo praticamente estável em relação ao mesmo período de 2023 com aumento de apenas 1 p.p. A apuração foi feita pelo IRB+Inteligência, plataforma de análise de dados do IRB(Re).