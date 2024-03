Secretário de Tarcísio entrevista membro de governos Doria, Lula e Temer

O secretário de Fazenda da gestão Tarcísio de Freitas no estado de São Paulo recebeu o ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, ex-secretário de Fazenda de João Doria durante a gestão à frente do governo de São Paulo e ex-presidente do Banco Central (BC) durante as primeiras gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Henrique Meirelles, em um programa da secretaria. O secretário Samuel Kinoshita conversou durante o programa publicado nas redes oficiais da pasta com Meirelles durante 43 minutos.