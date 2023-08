São Paulo x Flamengo: qual torcida é campeã em consumo esportivo?

Recém classificados para a final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo se enfrentam em setembro para definir qual dos times será o grande campeão da disputa. Quando o assunto é o efeito das torcidas na economia, no entanto, já é possível apontar um vencedor. Considerando compras de ingressos, mensalidades de sócio torcedor, consumo dentro de estádios e itens adquiridos em lojas oficiais, o Flamengo se sobressai em relação ao time paulista, aponta o banco Itaú. A torcida do clube da Gávea lidera em valor total gasto, quantidade de compras e preço médio das transações no primeiro semestre de 2023.



Torcedores do Flamengo são responsáveis por quase metade, ou 47%, do montante gasto com cartões do banco em itens esportivos — levando em conta as torcidas dos quatro times mais bem colocados no campeonato (São Paulo, Flamengo, Corinthians e Grêmio). O São Paulo aparece em segundo, com 23,5%, seguido por Corinthians e Grêmio, com 20% e 9,5% do total gasto, respectivamente. No ranking de quantidade de transações, a ordem é a mesma, mas o São Paulo se aproxima do rubro-negro, com 29% das compras contra 39%.

Tratando do valor médio gasto em cada compra, os fãs do São Paulo caem para o último lugar, despendendo cerca de 119 reais por transação. A torcida do urubu carioca segue na frente das demais, gastando 176 reais por compra, seguida de Grêmio e Corinthians, com 151 e 124 reais gastos por compra, respectivamente.

Siga o Radar Econômico no Twitter