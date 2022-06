Santander prevê recessão em 2023, mas não há consenso no mercado

Depois da divulgação dos números do PIB do primeiro trimestre do ano que veio ligeiramente abaixo da expectativa do mercado, o Santander revisou suas projeções e passou a trabalhar com um crescimento de 1,2% da economia brasileira ao fim deste ano, mas agora prevê uma recessão de 0,6% para o ano de 2023. “Projetamos contração sequencial do PIB a partir do quarto trimestre de 2022, refletindo os efeitos defasados da política monetária, que devem prevalecer a partir de então e provocar uma recessão em 2023″. É o primeiro grande banco a prever uma contração da economia em 2023, mas ainda não há um consenso sobre tal cenário. Do outro lado, instituições como Bradesco e Itaú BBA projetam crescimentos de 0,5% e 0,2% do PIB no próximo ano.

