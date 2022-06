Resultado do PIB vem abaixo do esperado pelo mercado

VEJA Mercado | Abertura | 02 de junho

O PIB parece ser a notícia do dia. O IBGE divulgou na manhã desta quinta-feira que o PIB do primeiro trimestre cresceu 1% no ano, comparado com o último trimestre do ano passado. O número veio abaixo da expectativa do mercado que esperava um PIB de 1,2%. Mesmo assim, segundo o IBGE o resultado do PIB está 1,6% acima do patamar do quatro trimestre de 2019, ou seja, ainda na pré-pandemia, e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica do país, registrado no primeiro trimestre de 2014.

No mercado americano, os índices futuros de ações sobem mesmo depois que o presidente do maior banco do país alertou que está vindo um furacão na economia. Mas os investidores refletem otimismo momentâneo com a queda do petróleo. As cotações da commodity caem cerca de 2% por conta das notícias de que a a Arábia Saudita está pronta para aumentar produção de petróleo se a Rússia diminuir a oferta. Mesmo assim, a queda dos preços do petróleo é controlada e o barril está valendo cerca de 113 dólares.

