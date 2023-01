Rombo na Americanas coloca atuação de auditorias em xeque

No centro da “inconsistência” contábil de “modestos” — leia-se com ironia — 20 bilhões de reais da Americanas, está a consultoria PwC. O auditor independente aprovou as demonstrações financeiras da companhia sem ressalvas em 2021, o que denota, no mínimo, um grave erro por parte da empresa de auditoria. A PwC entrou na mira da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para apurar a condução das auditorias, o que pode impactar o mercado como um todo. As ações da Americanas são listadas, também, na Nasdaq — colocando a companhia na mira, também, de autoridades americanas. A PwC publicaría os resultados da Americanas de 2022 nas próximas semanas.

