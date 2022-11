Representante de caminhoneiros na Câmara classifica atos como “balbúrdia”

Deputado federal e presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, Nereu Crispim (PSD-RS) considera que a fala proferida pelo presidente Jair Bolsonaro na tarde desta terça-feira, 1º, deve ter um efeito positivo no arrefecimento dos atos golpistas que se espalharam pelo país. Ao Radar Econômico, o deputado disse que, por mais que tenha sido breve e não explicitar um reconhecimento enfático de sua derrota nas eleições, no entendimento de Crispim, Bolsonaro condena, em sua fala, manifestações violentas — o que deve desestimular parte dos insurgentes, segundo ele. A exceção seriam “os mais odiosos, que acham que o Brasil pertence só ao grupo deles”, diz. Nesse caso, afirma que caberá aos órgãos competentes aplicar a lei, com multas e prisões se necessário.

Classificada pelo deputado como uma “balbúrdia que traz prejuízos econômicos a todos os brasileiros”, os atos que ocorrem nas rodovias do país não seriam representativos de toda a categoria dos caminhoneiros. “Os caminhoneiros têm pautas econômicas, não políticas”, disse ao referenciar o fato da classe ser ideologicamente diversa, mas com interesses corporativos comuns. Considera também que tudo tende a voltar à normalidade se a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não tem sido exitosa ao lidar com a situação criminosa, cumprir seu papel judicialmente determinado, pacificando o que chamou de “baderneiros incentivados por grupos de WhatsApp”.

