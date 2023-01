Reforma tributária deve ser aprovada ainda este ano, diz Baleia Rossi

Presidente do MDB e autor da Proposta de Emenda Constitucional 45, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) vê como provável a aprovação de uma reforma tributária por parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ao Radar Econômico, Rossi projetou que um projeto com apoio do governo seja aprovado ainda este ano. O deputado afirmou que o texto, apesar de maduro, deve ser apreciado depois do primeiro semestre, já que deve passar por alterações por parte da equipe econômica chefiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seu secretário para assuntos tributários, Bernard Appy.

