Record levanta R$ 300 mi para alavancar banco da Universal

Atualizado em 19 out 2022, 12h34 - Publicado em 19 out 2022, 12h26

Dona da emissora Record TV, a B.A. Empreendimentos e Participações, contratou um escritório para emitir 300 milhões de reais em debêntures — ou títulos de dívida. A emissão será realizada em duas etapas, cada uma de 150 milhões de reais. Segundo o pedido da empresa, os recursos serão destinados “ao aumento do capital social” do banco Digimais, o antigo banco Renner, adquirido pelo grupo que comanda a Record em julho de 2020 para ser o braço financeiro da Igreja Universal do Reino de Deus, de propriedade do bispo Edir Macedo.

