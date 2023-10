Radar Econômico lança canal de notícias no WhatsApp

Atualizado em 24 out 2023, 09h32 - Publicado em 24 out 2023, 09h30

Por Da Redação Atualizado em 24 out 2023, 09h32 - Publicado em 24 out 2023, 09h30

Em seus 55 anos de existência, VEJA sempre se destacou como símbolo do jornalismo independente e documento fundamental para a construção da história do Brasil e do mundo — sempre atenta às novas tendências e formatos, mas sempre fiel à sua preocupação com os fatos e a informação mais precisa para o leitor.

Nesta terça-feira, 24, o Radar Econômico, coluna de VEJA, especializada na cobertura de informações exclusivas sobre negócios, finanças e todos os movimentos macroeconômicos, lança seu canal no WhatsApp como parte da estratégia de consolidação de formatos e abordagens que acompanham os novos tempos.

Clique aqui para acessar e seguir o canal do Radar Econômico no WhatsApp. Clique em ”seguir” e acione o sininho para nao perder nenhuma notificação.

No cerne da ampliação de sua cobertura econômica, o Radar Econômico trabalha para trazer, com precisão e agilidade, aquilo que o leitor precisa saber sobre os rumos do mercado financeiro e da economia do país — agora também pelo WhatsApp. O movimento da coluna vem em linha com o lançamento de VEJA Mercado, o novo site do portal da revista voltado à cobertura ampla das áreas de economia e negócios.

Continua após a publicidade

Com conteúdos também de finanças, agronegócio, empreendedorismo, tecnologia, sustentabilidade, responsabilidade social, gestão, carreira, bem-estar pessoal, consumo e outros assuntos de interesse fundamental para empresas e profissionais.

Ao longo dessa história, as palavras do fundador da Editora Abril, Victor Civita, fazem tanto sentido quanto quando publicadas em Carta ao Leitor em maio de 1980: “A Abril está empenhada em contribuir para a difusão de informação, cultura e entretenimento, para o progresso da educação, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento da livre-iniciativa e o fortalecimento das instituições democráticas do país”.

VEJA e o Radar Econômico reiteram o compromisso com seus valores, em todos os seus formatos — sempre com informação precisa e de qualidade. Boa leitura.

Continua após a publicidade