QuintoAndar é acusado de duplicar taxas de contratos de locação

A plataforma de moradia QuintoAndar é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) de duplicar a cobrança de taxas de contratos de locação. Em outras palavras, o QuintoAndar estaria cobrando de inquilinos algumas taxas que já são pagas pelos proprietários dos imóveis. “Os custos da ‘taxa de serviço’ e ‘taxa de reserva’ não podem ser impostos ao locatário, pois constituem encargos tidos como a intermediação e administração imobiliária, os quais são de responsabilidade do locador”, diz um trecho do documento expedido pelo MP. O órgão ainda entrou com um pedido de liminar para proibir a plataforma de duplicar as cobranças das taxas de serviço e de reserva sob pena diária de 10 mil reais, bem como reparar danos materiais e morais coletivos supostamente causados aos consumidores. O órgão estipula um valor mínimo de 1 milhão de reais em indenização coletiva.

