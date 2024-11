Quase parando: o estado do mercado de M&As no Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

No Brasil, até o terceiro trimestre de 2024, houve uma redução de 33% no número de operações de M&As, na comparação ao mesmo período de 2023. O segmento de empresas de internet, software e serviços de TI dominaram as transações: foram 224 operações oriundas da indústria de tecnologia, em um total de 344. Esse retrato foi resultado da combinação de juros em ascensão, pressão inflacionária e risco fiscal, segundo a consultoria Auddas, responsável pelo levantamento.