Quanto custa comprar um carro hoje no Brasil, segundo a OLX

Um estudo da OLX aponta que o preço médio de um carro anunciado no site de vendas em julho foi de, em média, 50.990 reais. Já o valor mediano de venda, resultante de negociações entre comprador e vendedor, ficou em 40 mil reais. O levantamento também aponta crescimento de 4,3% nos preços dos anúncios e redução de 4,1% no valor de venda no Brasil, na comparação entre julho e o mesmo mês em 2022.

O relatório também analisou os valores por tempo de uso do veículo no país. Os seminovos, com até 3 anos, ocupam a faixa média de 82.910 reais. Os mais baratos, acima de 14 anos, registraram valor médio de 18.990 reais. Ao avaliar os valores por tipo de carroceria, as picapes registraram o maior preço médio anunciado, de 89,9 mil reais em julho. Em seguida estão os modelos SUVs, com valor mediano de 83.790 reais; os modelos sedãs, custando 51,9 mil reais; e os hatches, de cerca de 38 mil reais.