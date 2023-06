Quando os juros vão cair no Brasil?

VEJA Mercado em vídeo | 7 de junho.

A grande questão na Faria Lima não é mais “se”, mas quando os juros vão começar a cair no Brasil. A inflação de maio surpreendeu positivamente o mercado e impôs praticamente uma contagem regressiva entre os investidores para que o Banco Central reduza a taxa Selic. Os preços aumentaram menos do que esperavam os economistas e a queda na inflação de alimentos foi o ponto de destaque do IPCA. Todavia, os juros ainda não devem cair em junho. A aposta de bancos e corretoras para a guinada do Copom é o assunto do VEJA Mercado desta quarta-feira, 7.

