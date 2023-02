Procura por hotéis em São Paulo dobra em relação ao Carnaval de 2022

As cidades aonde foliões tradicionalmente se deslocam para festejar o Carnaval colhem ainda mais frutos na celebração deste ano, que se dá sem a apreensão do isolamento social pela primeira vez desde a eclosão da pandemia de Covid-19. As capitais paulista e mineira vem ganhando cada vez mais destaque na cena carnavalesca nacional, fato refletido no setor hoteleiro. No caso da cidade de São Paulo, a capital paulista apresentou um aumento de 141,6% em reservas de hotéis em comparação com o período do Carnaval anterior. O aumento em Belo Horizonte (MG) é ainda mais expressivo, de 284%, quase o triplo das reservas de 2022. As cidades de Salvador e do Rio de Janeiro não chegaram à duplicação da procura por hotéis, mas também registram altas: de 40% e 10,5%, respectivamente. Os números são de levantamento da Hurb, maior plataforma brasileira em reserva de hotéis.

Com o aumento vertiginoso da demanda por hospedagem, é de se esperar que os preços acompanhem o movimento. Dentre as quatro cidades citadas, o Rio de Janeiro apresentou a menor alta nos preços das diárias, em 23,4%. Na outra ponta, Salvador foi onde os valores ficaram mais salgados, com o custo médio mais que dobrando em relação ao Carnaval passado, uma alta de 111,5%. Entretanto, a Hurb também observou que a alta de preços na capital baiana é a mais pontual dentre as quatro cidades, uma vez que se hospedar na cidade durante o Carnaval é quase duas vezes mais caro do que na última semana deste mês de fevereiro, quando a festa já tiver chegado ao fim. Também olhando para o impacto que a data tem no setor, vale destacar que o número de hospedagens em Belo Horizonte na semana de Carnaval é seis vezes maior do que na semana pós-folia, a maior discrepância dentre os locais analisados.

